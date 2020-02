D’importantes superficies de cultures céréalières, dans la région du Kef, ont été endommagées par le déficit pluviométrique, notamment au sud du gouvernorat, à l’exception des cultures irriguées. C’est ce qu’a fait savoir, lundi 17 février 2020 le président du syndicat régional des agriculteurs, Abderraouf Chebbi, cité par l’agence TAP.

Plus de la moitié des cultures de céréales et de fourrage ont été totalement ou partiellement endommagées, à cause de l’absence prolongée de pluie, soit plus de 80 000 hectares sur un total de 190 000 hectares emblavés, durant l’actuelle saison 2019-2020.

Le syndicat des agriculteurs demande au gouvernement de proclamer ces zones sinistrées et de les dédommager par le biais du fonds de lutte contre les calamités naturelles qui a été activé l’année dernière.

Plusieurs agriculteurs craignent que la récolte de cette année soit médiocre, même s’il pleut dans les prochains jours.