La Bourse de Tunis a débuté la séance, du lundi 17 février 2020, dans le vert où le Tunindex gagne 0,22% avec 7 131,11 points dans un volume total de 0,112 million de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, MCP.

Dans le vert, le titre STB BANK grimpe de 3,33% à 4,34 dinars suivie par NEW BODY LINE et AMEN BANK qui gagnent respectivement 2,86 % et 2,85 % à 4,66 D et 28,80 D.

A la baisse, le titre SOTETEL chute de 4,82 % à 5,33 D tout comme les sociétés TUNISAIR et TUNIS RE qui enregistrent un amoindrissement respectif de 4,16% et 2,50 % à 0,69 D et 7,40 D