La pluviométrie en moyenne sur la Tunisie a été déficitaire de 60% en janvier 2024 par rapport à la normale du mois avec d’importantes disparités régionales.

Le bilan pluviométrique de ce mois, calculé par 27 stations principales, était de 451,8 mm, alors que la normale pour les mêmes stations a atteint 1122,8 mm, ce qui représente 40,2 % de la normale du mois, indique, jeudi, l’INM, dans son Bulletin Climatologique mensuel.

Les précipitations ont été absentes sur les régions du sud et très faibles sur le reste du pays à l’exception de la station de Tabarka. Pendant la période du 05 au 09 du mois, les régions du nord ouest étaient arrosées avec des quantités quotidiennes importantes surtout à Tabarka où le cumul mensuel a atteint 181,4 mm alors que la normale est de 148,1 mm.

Janvier 2024, 1er mois de Janvier le plus chaud depuis 1950

Janvier 2024 est classé le 1er mois de Janvier le plus chaud depuis 1950. En effet, le mois de janvier 2024 a été plus chaud que la normale avec un écart de +2,3°C par rapport à la normale (1991-2020). Il s’agit du 1er mois de Janvier où la température moyenne mensuelle en Tunisie est la plus élevée.

Les températures moyennes variaient entre 9,6 °C à Thala et 15,6°C à Médenine. Quant à la température moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 13,5 °C, supérieure à la moyenne de référence (11,3°C) de +2,3°C.

Les températures maximales et minimales ont dépassé les normales durant le mois de Janvier à part la période entre le 5 et le 9. Entre le 5 et le 9 du mois les températures ont été inférieures aux normales suite aux perturbations qui se sont produites avec des précipitations très abondantes qui donnent une impression de temps froid surtout au nord ouest.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 13,5°C à thala et 20,5°C à Kairouan, et elles étaient supérieures aux moyennes de référence dans toutes les régions. Quant à la température maximale moyenne nationale (27 stations principales), elle a atteint 18,5 °C, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (16,1 °C) avec une différence de +2,4 °C.

Les températures minimales ont varié de 4,8 °C à Kébili à 11,7 °C à Djerba. Quant à la température minimale moyenne générale, elle a atteint 8,5°C, dépassant la moyenne de référence (6,4°C) avec un écart de +2,1°C.

Vents forts au cours de la deuxième quinzaine du mois

Concernant les vents, ils ont été globalement faibles à modérés et leur vitesse s’est accentuée pendant des journées des 5, 6 et 7 janvier 2024 sur la plupart des régions et la vitesse maximale a varié de 60 km/h à Gabès ville à 101 km/h à Bizerte et le maximum a atteint 112 km/h à Kasserine et 115 km/h à Tabarka.

Une augmentation de la vitesse du vent a été enregistrée pendant la période du 15 au 18 janvier 2024, sur la plupart des régions, avec une vitesse maximale allant de 60 km/h à Tunis Carthage à 83 km/h à Tataouine.

Les vents ont soufflé aussi fort pendant la période du 23 au 27 janvier 2024 sur les régions du nord et du centre, et leur vitesse maximale a varié de 60 km/h à Bizerte à 90 km/h à Kasserine et le maximum a atteint 104 km/h à Ain Draham à Jendouba.