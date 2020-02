L’amendement du Code du travail pour garantir le droit des travailleurs et améliorer leurs conditions de travail figure parmi les priorités de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a indiqué Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, lors d’un séminaire organisé vendredi 14 février à Tunis, sur les négociations sociales dans le secteur privé.

Taboubi a indiqué que l’amendement des dispositions du code de travail est plus important que la signature des accords communs pour l’augmentation des salaires dans les deux secteurs privés et publics, ajoutant que la prochaine étape sera consacrée à la suppression des anciens articles du code qui ne sont plus adaptés aux conditions des travailleurs en Tunisie.

Le secrétaire général de l’UGTT a appelé les négociateurs de l’organisation syndicale chargés à faire preuve de bon sens durant leur participation aux round des négociations sociales dans le secteur privé, qui se tiendra au cours du mois de mars prochain et à redoubler d’efforts pour consolider les droits des travailleurs.

“L’UGTT et l’UTICA sont animées par la même volonté de créer une nouvelle dynamique à même de hisser la productivité au sein des entreprises”, a-t-il dit, formant l’espoir de parvenir à un accord au cours du prochain round des négociations.

Il a souligné que les entreprises économiques connaissent des difficultés en raison de l’importation anarchique et la contrebande, affirmant que les conditions des travailleurs se sont détériorées, à cause de l’inflation et la hausse des prix des produits de consommation.

Taboubi a relevé que les demandes de la centrale syndicale au cours des négociations sociales dans les secteurs publics et privés seront axées sur le renforcement du pouvoir d’achat des travailleurs, renouvelant l’attachement de la centrale syndicale à ses choix, notamment la défense des intérêts du secteur public et le refus de cession des entreprises publiques.

