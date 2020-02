La Bourse de Tunis a débuté la séance de ce vendredi dans le vert où le Tunindex a gagné 0,06% avec 7 114,21 points dans un volume total de 1,794 MD, selon Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre TUNISAIR grimpe de 5,88% à 0,72 TND suivie par ASSURANCE STAR et ESSOUKNA qui gagnent respectivement 4,24 % et 3,03 % à 119,89 TND et 2,38 TND.

A la baisse, le titre BTE chute 4,50 % à 9,55 TND tout comme les SITS et CITY CARS qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,79% et 2,63 % à 2,09 TND et 7,40 TND.