“Industrie 4.0 en Tunisie, une transition en route”, c’est le thème de la deuxième édition du Salon “Smart industrie 2020 ” qui aura lieu les 19 et 20 février 2020 à Tunis.

Cette manifestation est organisée par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), en collaboration avec le ministère de l’Industrie et des PME, la GIZ et l’UTICA.

Objectif: promouvoir le concept de l’industrie 4.0 en attirant l’attention des industriels, des opérateurs tunisiens et du public sur l’importance de s’engager dans ce vaste mouvement mondial de transformation.

“Pour la Tunisie, l’enjeu est double, rattraper le retard d’industrialisation, d’une part, et faire de ces technologies une source d’innovation et de compétitivité, à l’avenir”, d’autre part, explique l’APII.

Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette quatrième révolution industrielle s’affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing), avec les produits et objets du monde réel.

Cette édition du “Smart industrie” est une occasion pour réunir des experts tunisiens et internationaux, institutions d’appui tunisiennes, groupes industriels, Startups…, s’informer et échanger sur les facteurs clés d’une transformation industrielle réussie, à travers la présentation des expériences des pays pionniers dans l’industrie 4.0 et partager le retour d’expériences des entreprises ayant introduit de nouvelles technologies, pour mieux appréhender les enjeux de migration vers une usine innovante.

Selon l’APII, c’est un grand rendez-vous qui comporte des conférences de haut niveau, des espaces d’exposition dédiés aux entreprises et startups actives dans l’industrie 4.0 et un Hackathon Industrie 4.0.