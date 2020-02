Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’emploie, en collaboration avec l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, à parachever les procédures du projet de lancement de l’université tuniso-allemande dans les plus brefs délais.

Ce projet vise à enrichir les opportunités de formation universitaire, et à renforcer l’ouverture du système national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur son environnement, a déclaré le directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur, Malek Kochlef.

La capacité d’accueil de l’université tuniso-allemande est estimée à 3 mille étudiants. Les niveaux d’enseignement concernent la maîtrise, le magistère et le doctorat. Le coût global de ce projet dépasse les 175 millions de dinars, selon le ministère de Développement et de l’Investissement.

Selon Khochlef, ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération tuniso-allemande dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sachant que plus de 4 000 étudiants tunisiens poursuivent leurs études actuellement en Allemagne.

Ce nouveau projet vise également à consolider la position de la Tunisie en tant que destination universitaire internationale capable d’attirer des étudiants des pays de la Méditerranée et des pays arabes et africains et à offrir de nouvelles opportunités de formation dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les étudiants tunisiens au sein d’une nouvelle institution universitaire en parfaite harmonie avec le système de recherche tunisien et capable de former de compétences qualifiées oeuvrant dans le cadre de partenariats internationaux.