L’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques annonce l’ouverture des candidatures pour la participation à la 56ème édition du Festival international de Carthage pour la saison estivale 2020.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 28 février 2020.

Cet appel à projets est ouvert aux personnes physiques et morales parmi les artistes, producteurs, imprésarios et agents accrédités sous conditions de présenter les documents suivants :

1- Une présentation détaillée du projet artistique proposé répondant aux critères de l’originalité et du sérieux accompagnée de la liste nominative des participants, des textes littéraires et poétiques avec les noms de leurs auteurs et compositeurs, ainsi que d’un enregistrement audio-visuel de quelques extraits du projet artistique (dix minutes au minimum).

2- Un curriculum vitae de l’auteur(e) du projet avec son titre et un album de photos numériques pouvant être utilisées dans les différents supports de communication du Festival.

3- Enumération des besoins techniques (son, lumière…) et logistiques nécessaires à la réalisation du projet.

4- Un devis détaillé du coût du projet.

5- Un document officiel de procuration délivrée par l’artiste, son agent ou son imprésario (pour les dossiers présentés par les organisateurs de spectacles).

6- Une copie de la carte d’identité nationale, de la carte professionnelle pour les artistes exerçant sous la forme de personne physique.

7- Copie de l’attestation fiscale.

8- Copie du registre commercial.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante : Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques : Cité de la culture, Avenue Mohamed V 1002 Tunis; ou déposés directement au bureau d’ordre de l’établissement à la même adresse.