Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que 14 filières co-construites ont bénéficié d’une enveloppe globale de 2,4 millions de dinars dans le cadre du mécanisme du Programme d’appui à la qualité (PAQ).

Le ministère indique, dans un communiqué publié mardi 4 février, que ces dotations, attribuées sur une base compétitive, sont destinées à financer les meilleures initiatives consistant à préparer et mettre en place de nouveaux parcours co-construits avec les professionnels pour répondre à des besoins sectoriels, intersectoriels, nationaux ou régionaux, à améliorer la pertinence et la qualité de parcours co-construits déjà existants y compris leur implantation dans une autre université ou gouvernorat ou leur dissémination à l’échelle nationale ou régionale et à renforcer les formations existantes non co-construites en vue de les conformer aux standards de la co-construction.

Le PAQ Co-construction s’adresse aux universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) publics délivrant des programmes de formations à caractère professionnalisant et organisés en partenariat avec les entreprises ou organisations privées, publiques ou para publiques, les organisations professionnelles, les Chambres de commerce, les entreprises d’intermédiation, etc.

Ce programme a pour objectif d’encourager les partenariats et groupements éligibles à soumettre des propositions de formation innovantes construites avec les secteurs professionnels et alignés avec les besoins réels du marché du travail.