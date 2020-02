La Fédération tunisienne basket-ball (FTBB), lors de la réunion de son bureau fédéral, samedi 1er février, a accepté la proposition de faire disputer la supercoupe de Tunisie “Coupe des Coupes” entre l’US Monastir (champion 2019) et l’ES Radès (vainqueur de la coupe de Tunisie 2019), le 11 avril prochain à Levallois (région parisienne). annonce la FTBB.

La Fédération précise dans un communiqué qu’un accord a été conclu avec une société privée française qui prendra en charge tous les frais d’hébergement de la supercoupe.

“L’organisation de cet événement en France, a pour objectif de promouvoir le basket-ball tunisien en France et en Europe en général et vise également à modifier les règles de transferts des joueurs maghrébins en considérant les joueurs de l’Afrique du Nord comme étant des Européens et non pas étrangers”, précise-t-on.