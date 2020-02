L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mardi après-midi (4 février 2020), la discussion de quatre projets d’accords conclus par la Tunisie avec respectivement le Qatar, le Soudan, la Guinée et Djibouti, portant sur les secteurs du transport aérien et maritime ainsi que les ports.

L’accord concernant les services aériens entre la Tunisie et le Qatar a été signé le 02 mars 2019, mais il doit être adopté par l’ARP pour entrer en application.

Cet accord, comportant 15 clauses, vise à s’adapter aux évolutions législatives et organisationnelles du secteur du transport aérien à l’échelle internationale et aux standards internationaux en termes de sécurité aérienne.

Les députés se penchent également sur un projet de loi organique portant approbation d’une convention de partenariat dans le secteur du transport maritime, de la navigation et des ports commerciaux conclu le 23 mars 2017 entre les gouvernements tunisien et soudanais.

Cette convention a pour objectif de renforcer les relations économiques et commerciales, d’organiser et de développer les relations maritimes entre les deux pays.

Les députés débattront également un projet de loi organique portant approbation de l’accord relatif aux transports internationaux routiers de personnes et de marchandises conclu le 20 février 2018 entre la Tunisie et la Guinée.

Cet accord a pour objectif de développer les relations commerciales entre les deux pays, de faciliter le transport des personnes et des marchandises sur leurs territoires respectifs et de développer le partenariat et la coopération dans le domaine du transport routier international.

Ils examineront également un projet de loi organique portant approbation de l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports conclu le 3 octobre 2018 entre la Tunisie et Djibouti.

Cet accord vise à soutenir les relations bilatérales, à faciliter les investissements et à explorer de nouveaux marchés pour les exportations tunisiennes.