Le Commissariat régional de l’éducation de Monastir et l’Académie de Toulouse (France) viennent de signer un accord de partenariat, pour une période de 4 ans renouvelable, et qui s’inscrit dans le carde de la coopération décentralisée tuniso-française. C’est ce qu’a indiqué le commissaire régional de l’éducation à Monastir, Mongi Slim.

Il porte en particulier sur l’échange d’expertise dans le domaine pédagogique, la formation du corps administratif et éducatif dans plusieurs domaines (intégration, orientation, réduction de l’échec et de l’abandon scolaires…), le développement des compétences et l’amélioration de la qualité d’enseignement.

Le partenariat vise aussi le renforcement des échanges entre les établissements scolaires du primaire et du secondaire de Monastir et Toulouse, la formation en langues étrangères et l’organisation de voyages scolaires et culturels.

Une délégation de l’Académie de Toulouse devra se rendre à Monastir au cours des prochains jours pour élaborer un programme de travail commun autour de ces différents axes, a-t-il ajouté.

Des accords similaires ont été signés également au siège du ministère de l’éducation en présence du ministre de l’éducation et l’ambassadeur de France en Tunisie, entre le commissariat régional de l’éducation de Kairouan et l’Académie de Lyon ainsi qu’entre les commissariats régionaux de l’éducation de Sfax 1 et 2 et l’Académie de Grenoble.