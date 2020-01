“Nous ambitionnons de revenir au rythme de croissance de la coopération tuniso-libyenne, adoptée auparavant, par la Ligue Arabe en tant que modèle de coopération arabe, d’autant que l’existence de certificats de conformité a renforcé les échanges entre les deux pays”. Ces propos sont ceux du ministre libyen de l’Economie et de l’Industrie, Ali Issaoui, qui s’exprimait en marge de la signature d’un mémorandum d’entente entre le Centre tunisien de promotion des exportations (CEPEX) et le Centre libyen de développement des exportations.

Ledit accord a été signé côté tunisien par le PDG du CEPEX, Youssef Neji, et côté libyen par le directeur général du Centre de développement des exportations, Mohamed Ali Dhib.

De son côté, le ministre tunisien du Commerce, Amor El Béhi, a souligné qu’au-delà de la signature d’un mémorandum d’entente entre les structures d’appui, la Tunisie projette de renforcer davantage les relations de coopération et de revenir à un rythme plus soutenu d’échanges entre les deux parties.

Le mémorandum d’entente entre les deux entités vise à mettre en œuvre un programme commun d’actions communes pour la période 2020-2021.

Ce programme concerne l’étude commune de marché international, pour faciliter l’exportation des produits des deux pays, outre l’organisation des manifestations et des missions économiques communes sur ces marchés, et l’organisation de rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et libyens pour réaliser des projets communs.

Ce mémorandum stipule également, la mise en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement dans les domaines de la représentation commerciale, l’étude de marchés et l’échange d’experts ainsi que la promotion des expériences réussies servant à renforcer les opérations d’exportations entre les deux pays.