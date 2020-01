En 2019, les exportations des produits de la pêche ont atteint près de 27 973 tonnes d’une valeur de 557,5 MDT, soit une hausse de 3,67% en volume et de 5,7% en valeur enregistrant par rapport à l’année 2018.

Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les exportations des conserves de thon ont évolué en valeur de 28,2 MDT en 2019, suivies de celles des crabes, des conserves et semi-conserves de l’anchois qui ont grimpé respectivement à 17,1 MDT et à 18,2 MDT.

En revanche, les exportations de la sardines, de la daurade d’élevage et des pulpes ont régressé de 51,2 MDT, alors que les exportations de crabes congelés et transformés ont atteint 4261,8 tonnes d’une valeur de 41,5 MDT.

D’après les mêmes données statistiques, les produits tunisiens de la pêche sont exportés vers 57 pays, dont les 10 premiers accaparent près de 91% de la valeur totale des exportations.