SITIC AFRICA : Les chiffres de Férid Tounsi sur le secteur des TIC en Tunisie

Le PDG de la société Tunisie Afrique Export, Férid Tounsi, a souligné que le secteur numérique en Tunisie, constitué de plus de 1 800 entreprises, fournit aujourd’hui 80 000 emplois et contribue à hauteur de 11% au produit intérieur brut (PIB).

Ferid Tounsi a donné ces chiffres à l’occasion lors d’une conférence de presse, mercredi 29 janvier 2020, pour présenter la 5ème session du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique (SITIC Africa), prévue du 5 au 11 juin au Parc des expositions du Kram.

Il dira que l’objectif est de rendre la Tunisie, qui occupe des positions avancées dans le domaine numérique après l’Afrique du Sud et le Maroc, un point de rayonnement dans ce secteur, à travers les rencontres d’hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues africains et occidentaux.

Il s’agit également de consolider sa position pour qu’elle soit un portail vers l’Afrique.

Il a ajouté que cette session vise à renforcer le partenariat tripartite entre la Tunisie, les pays occidentaux et l’Afrique dans le domaine des TIC, avec la participation de nombreux pays occidentaux, tels que la France, l’Allemagne, le Canada et la Belgique pour investir en Tunisie, puis se diriger vers l’Afrique.

Dans ce contexte, il a évoqué l’expérience qui a démarré avec le Canada en 2018, faisant savoir que 10 sociétés canadiennes ont investi aujourd’hui en Tunisie, ce qui permettra d’atteindre de nouveaux marchés dans la région du Maghreb.

Il a, par ailleurs, indiqué que ce salon sera marqué par la participation de la Jordanie et de la Russie qui s’intéressent au marché tunisien, ce qui est de nature à renforcer la coopération avec les pays africains, d’autant que la Tunisie est désormais membre du Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA) mais aussi membre observateur de la CEDEAO.

Cette nouvelle édition accueillera plus de 300 sociétés africaines venues de différents pays, à l’instar de l’Ethiopie, du Kenya, du Nigeria, du Ghana et biens d’autres.

Près de dix mille visiteurs et 300 acteurs économique africains et maghrébins des secteurs privé et public sont attendus à cette 5e édition du salon, qui se tiendra du 5 au 11 juin au parc des expositions du Kram.