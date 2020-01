C’est autour du “vivant” sous toutes ses formes que se déroulera la Nuit des idées 2020, le 30 janvier à l’institut français de Tunisie et ses relais dans les régions. La science, l’environnement et la culture seront à l’honneur à travers une invitation à l’éveil de la conscience et à l’exploration des possibilités spatiales, scientifiques, sociales et artistiques.

Au cœur de cette Nuit de réflexion, d’échanges, de partages, et d’évasions créatives, seront abordés des thèmes qui toucheront la conscience de tout un chacun : santé, science, environnement, mais également engagement social, politique ou poétique.

La question des équilibres écologiques, de la biodiversité et de la relation de l’homme au monde et autres espèces est abordée dès l’entrée dans la galerie de l’IFT avec une plongée virtuelle dans un monde sauvage.

L’environnement est aussi au centre des préoccupations et des échanges entre petits et grands à l’Ecole internationale de Carthage et l’Institut français de Sousse, ou encore à l’Alliance française de Kairouan, de Bizerte, lycée Gustave Flaubert et le centre CIRTA au Kef autour de projections du film “A Plastic Ocean” de Craig Leeson et Jo Ruxton.

Une large place est réservée à la science et aux grandes fiertés (inter)nationales : la Nuit des Idées 2020 accueillera à l’IFT Wassim Dhaouadi, le jeune chercheur tunisien ayant résolu un mystère de physique de plus d’un siècle, et Mahmoud Smida, professeur hospitalo-universitaire ayant reçu le Prix de la meilleure recherche au monde en orthopédie pédiatrique, le Rula Awards 2019.

Cette grande table-ronde centrale dédiée aux défis de la science invitera également l’IRD, la Cité des sciences et la Cité de l’espace de Toulouse.

Engagement social, rire, poésie et musique seront également de la partie pour se confronter à la réalité, ou bien réinventer ses frontières en poésie, en imaginaire, ou en textes engagés.

Les libraires de Tunis viendront présenter les nouveautés françaises et tunisiennes : romans et autres essais. La Nuit des Idées c’est aussi l’occasion de (re)découvrir des penseurs et intellectuels classiques et contemporains, de débattre et d’échanger.