Les principales échéances économiques et sociales et la situation sécuritaire du pays, particulièrement aux frontières, ont été au centre d’une réunion, lundi 27 janvier au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Chahed a déclaré à l’issue de l’entretien que le chef de l’Etat est attaché à la poursuite de l’action gouvernementale en ces circonstances difficiles, en attendant de le confier au prochain gouvernement.