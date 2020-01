Six équipes de jeunes talents ont remporté la finale du 1er Hackathon national “OpenGovDataHack2020” organisé dimanche 26 janvier à Hammamet, par le ministère de la Fonction publique, de la Modernisation de l’Administration et des Politiques publiques, en partenariat avec la Banque Mondiale.

Sur les 38 équipes finalistes composées essentiellement, de jeunes étudiants issus de diverses spécialités, six lauréats ont réussi à se distinguer pour avoir développé des solutions digitales innovantes, en faveur des secteurs du transport, de la culture et de la santé, et ce, en s’appuyant sur l’exploitation et la réutilisation des données.

Dans la catégorie “solutions destinées à l’usage interne”, le premier prix d’une valeur de 5500 dinars a été décerné à l’équipe “We manage” qui a conçu une application visant à gérer les retards enregistrés sur les vols de Tunisair.

“Grâce aux données relatives aux composants aéronautiques, cette application permettra de détecter les éventuelles pannes techniques qui sont souvent à l’origine des retards sur les vols de Tunisair”, a indiqué à l’Agence Tap, Alaaedine Abdesslam, étudiant à l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) et développeur de cette application.

Deux autres équipes ont également, décroché des prix dans cette catégorie. Il s’agit de “Dacherti” qui a développé une application visant à faciliter l’accès des personnes issues des milieux ruraux aux moyens de transport et de “Deep-Flow” qui a conçu une solution qui permet de prédire les retards sur les vols de Tunisair.

Pour ce qui est de la catégorie “solutions destinées à l’usage externe”, le premier prix, d’une valeur de 3 000 dinars, a été remporté par l’équipe “Tabaani”. “L’application mobile que les membres de cette équipe ont conçue a pour objectif de faire connaître les sites touristiques auprès de la population locale et des touristes et à y faciliter l’accès”, a fait savoir Mokhles Mechri, 18 ans, l’un des développeurs de cette application.

Deux autres équipes ont été également primées dans cette catégorie pour avoir mis au point des applications mobiles dont l’objectif est d’améliorer le transport urbain des citoyens et de sécuriser la mobilité des femmes rurales. Il s’agit de “Thnity” et de “Wassla”.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le directeur de l’unité de l’administration électronique relevant du ministère de la Fonction publique, Khaled Sallemi a indiqué que l’objectif de ce hackathon est d’inciter d’autres ministères et organismes publics à adopter cette politique d’open data qui est de nature à moderniser l’administration et à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes.

De son côté, le chef de cabinet auprès du ministère de la Fonction publique, Nizar Kharbech, a souligné l’impératif de promouvoir les initiatives visant l’ouverture et l’exploitation des données publiques afin de contribuer au développement économique.

“Cette compétition constitue une expérience pilote qui peut très être généralisée à l’échelle nationale et régionale”, a-t-il ajouté.

Le premier hackathon national “OpenGovDataHack2020” s’est tenu du 24 au 26 janvier courant à Hammamet.