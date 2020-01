Le cinéma de l’Amérique latine est de retour à la Cinémathèque tunisienne qui présente une sélection de films dans un cycle intitulé “Découverte du cinéma vénézuélien”.

Organisé dans le cadre d’un partenariat entre la cinémathèque Tunisienne et l’Ambassade du Venezuela à Tunis, cet événement se tiendra à l’occasion de la Journée nationale du cinéma vénézuélien.

Après un cycle dédié au cinéma vénézuélien au mois de novembre 2019, ce nouveau programme propose cinq œuvres assez récentes sorties entre 2013 et 2018, dont la projection est prévue pour la semaine du 28 janvier au 02 février 2020.

Il offre “un panorama de films retraçant l’histoire du pays de Simon Bolivar où le cinéma constitue un des fondements de la culture nationale”, annonce la Cinémathèque.

Au cours de ce cycle, deux séances-débat sont prévues dont la première se tiendra, le vendredi 31 janvier, avec Imed Abdeljaoued, Président de la Fédération des associations tunisiennes des œuvrant dans le domaine du handicap. Elle aura lieu à l’occasion de la projection du film “Brecha en El Silencio” des frères cinéastes Luis & Andres Rodriguez.

Ce film datant de 2013 avait déjà été présenté en novembre 2019 à la Cinémathèque en présence des réalisateurs. Le duo natif, en 1974, de Caracas était présent en Tunisie à l’occasion des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2019 qui consacre une section pour le 7e art latin dans le cadre de son ouverture sur les cinémas du Sud.

Luis & Andres Rodriguez sont des réalisateurs, scénaristes, cameraman et photographes spécialisés dans le documentaire et la fiction. Leurs films abordent souvent des questions de réinvention sociale liées aux immigrés et les réfugiés en Amérique latine, en Afrique et en Europe.

La seconde rencontre est prévue, le samedi 1er Février, avec Richard Marin, historien spécialiste de l’Amérique Latine et Carlos Féo ambassadeur du Venezuela à Tunis. Elle se tiendra à l’occasion de la projection du film “Bolivar, El Hombre De Las Dificultades” de Louis Alberto Lamata qui aborde une partie difficile de la vie de Simön Bolivar (1783-1830). Il revient sur l’exil difficile de cet homme qui est un général et homme politique vénézuélien. Il est considéré comme l’une des figures emblématiques de l’émancipation des colonies espagnoles.

La semaine sera également dédiée à des œuvres cultes à travers un autre cycle sur les “Grands fleuves au cinéma”. Il s’agit de films européens et américains sortis entre les années 1951 et 1994. “Rémi Sans Famille” d’Antoine Blossier est un film pour enfants qui date de 2018, dont la projection aura lieu le dimanche matin.

Toutes projections auront lieu à la Salle Tahar Chériaa à la Cité de la Culture.

Voici le programme complet dans chaque cycle:

Découverte du cinéma vénézuélien

Mardi 28 janvier

18h30 : “Azu” de Luis Alberto Lamata, 100′, Venezuela, 2014

Jeudi 30 janvier

18h30 : “Pelo Malo” de Mariana Rondon, 93′, Venezuela, 2013

Vendredi 31 janvier

16h00 : “Brecha en El Silencio” de Luis & Andres Rodriguez, 90′, Venezuela, 2013

18h30 : “Hijos De La Sal” de Luis & Andres Rodriguez, 95′, Venezuela, 2018

Samedi 1er février

18h30 : “Bolivar, El Hombre De Las Dificultades” de Louis Alberto Lamata, 116′, Venezuela, 2013.

Les Grands Fleuves au Cinéma

Mercredi 29 janvier

18h30 : ” La Rivière Sauvage” de Curtis Hanson, 112′, Etats Unis, 1994

Vendredi 31 janvier

21 h 00 : “The River” de Mark Rydell 122′, Etats Unis, 1984.

Samedi 1er février

16h00 : “La nuit du Chasseur” de Charles Laughton,93′, Etats Unis, 1955

21h00 : Délivrance” de John Boorman, 110′, Etats Unis, 1972.

Dimanche 02 février

16h00 : “Aguirre, The Wrath of God” de Werner Herzog, 100′, Allemagne, 1972

18h30 : “Une Histoire d’Eau” de Jean-Luc Godard et François Truffaut, 12′, France, 1958

21h00 : “Le Fleuve” de Jean Renoir, 99′, France, 1951.

Film pour enfants

Dimanche 02 février

11h00 : “Rémi Sans Famille” d’Antoine Blossier, 110′, France, 2018.