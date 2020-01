La réalisation des projets dans le secteur de la santé se poursuit dans les différentes délégations de Sidi Bouzid.

Ces projets concernent notamment la construction de l’hôpital régional à Jelma (catégorie b) à un coût estimé à 37,8 millions de dinars financé par le Fonds koweïtien pour le développement économique, où une consultation a été préparée pour choisir un bureau d’études et fixer le calendrier de réalisation.

Le taux d’avancement des travaux de construction d’une unité d’hémodialyse et d’une administration, à l’hôpital local de Menzel Bouzaiane a dépassé 95%, pour un coût de 500 mille dinars.

Selon Mohamed Zaher Ahmadi, directeur régional de la santé, un appel d’offres a été lancé pour la construction de deux unités d’urgence et de néonatalogie et d’un service d’hospitalisation au centre de santé de Cebbala à un coût estimé à 2,6 millions de dinars, ainsi que la construction d’un centre de santé de base à El Ghaba Souda relevant de la délégation de Saïda, au titre du programme de développement intégré.

Les travaux des centres de médecine scolaire et universitaire ont été finalisés, en attendant l’acquisition des équipements, le recrutement des cadres et la connexion aux réseaux.

Concernant les centres de santé de base de Sidi Ellafi (délégation d’Ouled Haffouz) et Baten Akaak (délégation de Sidi Ali Ben Aoun), le marché a été annulé et un nouvel appel d’offres a été lancé.

Le taux d’avancement des travaux de construction du siège du centre des déchets hospitaliers a atteint 90 % (coût du projet 107 mille dinars).

Depuis le mois de novembre 2013, quarante quatre projets dans le secteur de la santé sont entrés en service au gouvernorat de Sidi Bouzid, dont 15 centres de santé de base, un centre des recherches et de suivi de la maladie de leishmaniose ainsi qu’un autre centre intermédiaire et des services médicaux de l’hôpital régional et des dispensaires locaux.

Il est à noter que le projet d’accord de prêt signé en février 2019 entre la Tunisie et l’agence française de développement, d’un montant de 76 millions d’euros a été adopté, la semaine dernière, par l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Ce projet consiste à moderniser les services de santé et à mettre à niveau les structures de santé de première ligne, dans la région de Sidi Bouzid.

Le projet comprend la construction d’un hôpital universitaire à Sidi Bouzid, où les travaux seront lancés au mois de mars 2022.

Le choix des architectes et la signature des contrats d’études sont prévus, au cours de l’année 2020. Les travaux devront s’étaler sur 30 mois.

Une enveloppe de 3,7 millions d’euros sera attribuée au développement des services de santé des hôpitaux de Meknassy et de Regueb pour les transformer en hôpitaux régionaux de catégorie B.