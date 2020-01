La cellule permanente de suivi des maladies nouvelles et émergentes au ministère de la Santé a appelé, jeudi, les voyageurs à destination et en provenance de Chine à respecter les recommandations sanitaires, dans le cadre de la prévention du coronavirus.

Dans un communiqué publié à la suite de sa réunion au siège du ministère, la cellule a expliqué que ce virus provoque une forte fièvre, une toux ou un essoufflement, appelant à contacter rapidement le médecin dès l’apparition de ces symptômes.

La réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation sanitaire liée à l’émergence de nouveaux cas de coronavirus 2019, lit-on de même source. Elle a réuni des représentants du ministère de la Santé, de l’office de l’aviation civile et des aéroports et du bureau de l’OMS à Tunis.

Les participants ont noté que les facteurs d’évaluation des risques pour la Tunisie sont minimes en raison de l’absence de vols directs entre la Tunisie et la Chine, en plus du respect par les autorités sanitaires et médicales dans les aéroports intermédiaires des mesures préventives nécessaires.

Il convient de noter que les discussions au sein du comité d’urgence de l’OMS, en réunion jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas abouti à une décision concernant la déclaration de l’état d’urgence au niveau international pour faire face au risque de propagation du virus.

Mercredi, le nombre des personnes décédées des suites de ce virus en Chine a atteint les 17. Plus de 540 cas ont été enregistrés, faisant craindre une épidémie.