La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire positif où le Tunidex a gagné 0,11% à hauteur de 6 977,33 points dans un volume total de 2,828 millions de dinars(MD), selon les données de la Bourse de Tunis.

A la hausse, le titre SOPAT a gagné 5,44% à 1,55 dinar(D), suivi de SERVICOM qui a augmenté de 4,83% à 0,65 D.

Le titre Tawasol Group Holding, quant à lui, a réalisé une progression 4,34 % à 0,24 D.

Dans le vert, les titres ARTES et ICF ont gagné respectivement 3,4 % et 3,3% pour clôturer à 5,16 D et 108,99 D.

A la baisse, le titre société tunisienne d’investissement à capital risque a réalisé une chute de 2,98 % à 4,23 D, suivi d’ATB qui a réalisé un déclin de 2,46 % à 3,96 D. Le titre SOTUMAG a enregistré une baisse de 2,40 % à 2,44 D.