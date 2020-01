Un mémorandum d’entente portant création du Centre tuniso-indien pour l’innovation dans les technologies de l’information et de la communication en Tunisie, a été signé, mercredi 22 janvier, entre la Tunisie et l’Inde.

Ce mémorandum a été signé à l’issue d’un entretien, entre le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé d’assurer l’intérim du ministère des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji et le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, indique un communiqué du ministère.

L’entretien qui s’est déroulé au siège du département des Affaires étrangères, a porté sur “les différents volets de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun”.

Selon le communiqué, Bachtobji et son homologue indien ont également souligné, lors de cet entretien, la nécessité de poursuivre les concertations en vue d’assurer le succès du prochain Sommet Inde-Afrique, prévu en septembre 2020 à la capitale indienne New Delhi.

A cette occasion, ils ont salué “l’évolution des relations tuniso-indiennes qui ont été consolidées par l’échange de visites des hauts fonctionnaires des deux pays et la tenue régulière des sessions de la Commission mixte”, ajoute la même source.

L’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre l’exécution des accords conclus entre les deux pays, de préparer les travaux de la 13e session de la Commission mixte tuniso-indienne et de renforcer la coopération dans les domaines de la technologie de l’information et de la communication ainsi que la recherche scientifique et l’agriculture.