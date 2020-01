L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes relevant du ministère de la Santé représenteront la Tunisie dans le projet européen “Stamina” pour la recherche scientifique dans le secteur de la santé et la lutte contre la propagation des épidémies sur le plan national et régional, a indiqué mardi le directeur général de l’institut pasteur, Hachemi Louzir.

Cité par l’agence TAP, Hachemi Louzir indique que le projet Stamina s’inscrit dans le cadre du Programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Horizons 2020) et regroupe 17 pays et 378 partenaires -dont deux tunisiens.

Lire aussi: Slim Khalbous : Le nombre de projets tunisiens retenus dans le cadre du Programme H2020 a nettement progressé

Il a noté que le projet vise à impliquer l’intelligence artificielle dans la lutte contre la propagation des épidémies, à prendre connaissance des expériences d’autres pays dans le monde en matière de lutte contre les épidémies et à recenser les cas épidémiologiques dans diverses parties du monde afin d’y remédier et de limiter leurs propagations.

Le projet vise également à développer des techniques de diagnostic pour un repérage rapide des épidémies dans diverses parties du pays, en particulier dans les régions.

Selon Louzir, les fonds alloués à ce projet (Stamina) s’élèvent à 9,5 millions d’euros dont 500 000 euros ont été consacrés à la Tunisie.