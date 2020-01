Le ministre de la Défense nationale par intérim, Mohamed Karim Jamoussi, a mis en évidence le rôle du patronat qui fête ce vendredi son 73e anniversaire dans le renforcement de la stabilité politique et l’impulsion de l’économie nationale.

Il a souligné, également, sa contribution à la consécration des attributs de la paix sociale et son interaction avec les différentes questions nationales dont en premier les défis sécuritaires, économique et sociales que connait le pays en cette conjoncture.

Présidant la clôture des travaux de la session extraordinaire organisée par l’Institut de la Défense nationale au profit des membres de l’Union tunisienne du commerce et de l’artisanat à la base militaire de Bortal Haydar, le ministre a indiqué que le département se penche sur l’élaboration d’une nouvelle approche pour une meilleure contribution agissante aux efforts nationaux de développement.

Il s’agit, de renforcer les projets de développement durable dans les zones frontalières et sahariennes et de créer des projets économiques en partenariat avec le secteur privé et dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de l’industrie de défense.

Dans ce sens, le ministre a exprimé le souhait de voir le secteur privé adhérer davantage à l’industrie militaire, rappelant l’expérience réussie de la fabrication de trois unités navales militaires dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise civile tunisienne.