La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire positif où le Tunidex a gagné 0,22% à hauteur de 6 917,59 points dans un volume total de 2,789 MD, selon Mena Capital Partners.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,230 MD de ses capitaux à 18,77 TND avec une augmentation de 1,40%.

A la hausse, le titre EURO-CYCLES s’est monnayé à 20,44 TND, tout en réalisant la plus forte hausse ainsi que le plus fort volume de la séance, drainant 0,683 MTND de ses capitaux avec une montée 5,96%, suivi de ADWYA qui a augmenté de 5,72% à 2,40 TND.

Le titre SANIMED, quant à lui, a réalisé un relèvement de 5,40 % à 1,95 TND.

Dans le vert, les titres ELECTROSTAR et SOTETEL ont gagné respectivement 4,68 % et 4,28% pour clôturer à 1,34 TND et 5,35 TND.

A la baisse, le titre MAGASIN GENERAL a réalisé une chute de 5,90 % à 28,23 TND, suivi de BH ASSURANCE qui a réalisé un déclin de 4,48 % à 27,69 TND. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a enregistré une baisse de 4,16 % à 0,23 TND.

Dans le rouge, les titres GIF FILTER et OFFICE PLAST ont réalisé un amoindrissement respectif de 3,57% et 2,91% à 0,54 TND et 2,66 TND.