Le directeur du programme “Transparence” à l’organisation “Article 19”, Karim Belhadj Aissa, a annoncé que son organisation a entamé, en coopération avec ses partenaires, l’exécution d’un nouveau projet sur la consolidation de la liberté d’expression et de presse et du droit d’accès à l’information en Tunisie.

Lors d’une conférence de presse, mercredi 15 janvier 2020 à Tunis, le représentant de l’organisation a expliqué que ce projet est basé sur trois principaux axes.

Le premier porte sur l’appui à la société civile et aux établissements et partenaires publics en matière de consécration des normes internationales en ce qui concerne la liberté d’expression, l’accès à l’information et l’échange d’expertises avec les expériences réussies à l’étranger.

Le deuxième axe consiste en le soutien des structures publiques en matière de mise en application de la loi relative à l’accès à l’information.

Quant au troisième axe, il concerne le lancement de l’académie du journalisme d’investigation au profit des jeunes journalistes et qui aura pour mission de promouvoir l’information alternative, notamment les médias régionaux et associatifs.

Ce projet commun avec le ministère de la Fonction publique baptisé “appui à la liberté d’expression et à l’accès à l’information” est un partenariat entre l’Article 19, l’Association tunisienne de gouvernance et IREX Europe.