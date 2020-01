En célébration du 56e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine, le Centre culturel de Monastir a abrité un spectacle artistique présenté par la troupe chinoise de la ville de Nanjing.

Le spectacle a fait voyager l’assistance dans le monde fascinant de la culture chinoise à travers les tableaux de danse et les représentations d’acrobaties exécutées, avec agilité et talent, par les artistes de la troupe.

L’organisation de ce spectacle, haut en couleurs et en sonorités, s’inscrit, selon l’attaché culturel de l’ambassade de Chine à Tunis, dans le cadre de la consolidation de l’échange culturel entre la Tunisie et la Chine et le renforcement des liens d’amitié entre les deux pays.

La Chinois, a-t-il ajouté, s’apprêtent à célébrer, le 27 janvier 2020, le nouvel an chinois. A travers l’organisation de ce spectacle, ils invitent le peuple tunisien à partager leur bonheur en cette période de festivités, également appelée “fête du printemps”.

Le calendrier chinois repose sur les cycles lunaires. La date du Nouvel An varie donc légèrement d’année en année : elle peut ainsi tomber entre le 21 janvier et le 20 février.

Selon le délégué culturel à Monastir, Mehdi Atallah, la programmation d’autres spectacles de ce genre est envisagée dans la région. “Il y a eu coordination avec l’attaché culturel de l’ambassade de Chine pour consolider la coopération et l’échange culturel”, a-t-il dit.

De son côté, le Maire de Monastir, Mondher Marzouk, a indiqué que la municipalité de la ville compte conclure un accord de jumelage avec une ville chinoise.

La Tunisie et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1964. Le 20 avril 1964, la Chine a inauguré son ambassade à Tunis et le 10 décembre 1973, la Tunisie ouvrait, à son tour, sa représentation diplomatique à Pékin.