Le dossier de l’habitat troglodytique et les ksours au sud de la Tunisie a été officiellement déposé, en vue de son inscription comme bien en série sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans un communiqué publié samedi 11 janvier 2020, le ministère des Affaires culturelles annonce que “le dossier scientifique et technique de la Tunisie a été déposé par Ghazi Ghrairi, ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco”.

Le ministère rappelle la récente rencontre, au siège de l’organisation onusienne, à Paris, entre Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, et Mechtild Russler, directrice de la Division du patrimoine et du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ils ont notamment évoqué l’état d’avancement des dossiers de candidature pour l’inscription de sites et biens tunisiens au patrimoine mondial de l’Humanité, à l’instar de l’île de Djerba, la pêche à la Charfiya aux îles de Kerkennah et la poterie de Sejnene.

La rencontre avait eu lieu, au mois de novembre 2019, en marge de la participation d’une délégation tunisienne, au siège de l’organisation onusienne, à la 40ème session de la Conférence générale de l’Unesco (12- 27 novembre) ainsi qu’au Forum des ministres de la Culture (19 novembre).

Les habitations troglodytiques et les ksours du Sud de la Tunisie se trouvent essentiellement dans les régions de Tataouine et Médenine et constituent un patrimoine culturel millénaire qui témoigne d’une grande valeur historique et civilisationnelle.