La Tunisie est officiellement sortie, le 18 octobre 2019, de la liste noire du GAFI (Groupe d’action financière).

Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à Paris (France) du 16 au 18 octobre, estime que le gouvernement tunisien a honoré ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cette décision fait suite au rapport de la délégation du GAFI qui était en visite en Tunisie les 16 et 17 septembre 2019.

Ce rapport a relevé les progrès considérables accomplis par la Tunisie en ce qui concerne la correction des défaillances relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette sortie lui permettra de sortir automatiquement de la liste européenne.

Le Parlement européen avait classé la Tunisie, en février 2018, sur la liste noire des Etats susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Cette liste fait partie de la boîte à outils de l’UE pour se protéger contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En faisant le nécessaire pour sortir définitivement la Tunisie, le 18 octobre 2019, de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme du GAFI et de l’Union européenne, les officiels tunisiens se sont engagés, à l’échelle internationale, à renforcer, au quotidien, l’effectivité de l’application des normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Par la même occasion, ils ont conféré aux affaires initiées à l’intérieur et à l’extérieur du pays la transparence réglementaire requise à l’international.

Cette sortie ne manquera pas d’impacter positivement l’attractivité du site Tunisie pour les investisseurs étrangers. Le principe étant : l’investissement dans la transparence est l’investissement le plus rentable sur le long terme. Quatre acquis ont été enregistrés à la faveur de cette épreuve.

Le premier acquis consiste en le fait que suite à cette sortie, la Tunisie dispose d’une logistique reconnue internationalement pour protéger le pays et les Tunisiens des effets néfastes du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Le deuxième réside dans la professionnalisation de la CTAF. Cette structure, sévèrement critiquée auparavant, est de nos jours dotée de bases de données aux fins d’échanger avec l’international et de collecter, en temps réel, toute information utile sur toute personne suspecte de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Est-il besoin de rappeler que cette structure est parvenue à satisfaire 29 sur 40 normes exigées par le GAFI et devrait atteindre le nombre de 35 prochainement.

Mieux, elle a eu le grand mérite de former et de recruter une équipe de 30 à 40 jeunes cadres multidisciplinaires (experts financiers, douaniers, magistrats…).

Présentée aux médias au cours de cette conférence de presse, cette équipe jeune, dont le gouverneur de la BCT est particulièrement fier, constitue, selon lui, une garantie pour la pérennité de l’effectivité de cette lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sur le long terme.

Le troisième acquis évoqué a été la célérité avec laquelle cette sortie a été menée. Il a fallu juste 17 mois pour que députés, juristes, monétaristes, experts financiers, douaniers, policiers coopèrent étroitement pour amender les lois et les adapter aux standards exigés par le GAFI.

Le quatrième acquis a trait à l’effet induit des réformes initiées sous pression pour sortir de cette liste sur d’autres classements dont celui de Doing Business. Le rapport de cet indice sur la facilité de faire des affaires, qui vient d’être publié, a classé la Tunisie à la 78ème place sur un total de 190 pays listés, lui faisant ainsi gagner 2 points par rapport à l’année écoulée (80ème).

ABS