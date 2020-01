Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ancre solidement l’établissement René Descartes dans le réseau des établissements à programme français de Tunisie.

Le nouvel établissement du Groupe scolaire René Descartes (GSRD) les Berges du Lac de Tunis a reçu la visite du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, jeudi 9 janvier 2020.

L’école René Descartes les Berges du Lac est en effet le premier établissement relevant du projet «Tunisie Pilote» lancé par l’ambassade de France en Tunisie. Cette école s’honore d’être la première école au monde à avoir ouvert dans le cadre de la démarche engagée par le Président de la République française, Emmanuel Macron ; l’objectif est bien de doubler les effectifs des élèves des établissements à programme français à l’horizon 2025.

Le Drian a été accueilli par l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, la maire de La Goulette, Amel Limam, les premiers responsables de l’Institut français de Tunisie, les conseillers consulaires. Les premiers responsables administratifs et pédagogiques et les membres du conseil d’administration du Groupe scolaire René Descartes que préside Dhouha Sellaoui étaient également présents.

Après avoir annoté le Livre d’or de l’établissement, Le Drian a félicité le groupe pour son engagement et mis en exergue «la force de ce partenariat franco-tunisien pour l’éducation des jeunes».

Dans le cadre de son extension d’activités, le Groupe scolaire René Descartes a ouvert pour sa première rentrée en septembre 2019 ce nouveau bâtiment ; Il s’agit d’un établissement constitué d’une école primaire qui accueille des enfants de la petite section jusqu’à la CM 2 et d’un collège- de la 6e jusqu’à la 3e ; l’architecture d’une grande élégance haussmannienne abrite 32 classes équipées des matériels pédagogiques les plus innovants. Les élèves bénéficient d’un cadre scolaire hors pair, alliant sécurité, confort et qualité pédagogique.

D’après communiqué