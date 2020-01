Le Prix de la Fondation Rambourg pour l’art contemporain 2020 est désormais ouvert aux artistes d’art contemporain.

Les artistes intéressés peuvent envoyer leurs candidatures sur le site www.prixfondationrambnourg à partir du 9 janvier 2020, sachant que le dernier délai est fixé pour le 31 avril prochain. La remise des prix aura lieu vers la fin du mois de mai 2020.

Une conférence de presse a lieu, jeudi au siège de la Fondation à Mutuelleville à Tunis pour présenter les grandes lignes de cette troisième édition. Shiran Abderrazak, directeur exécutif de la Fondation Rambourg Tunisie a rappelé les débuts du prix, en 2015, qui avait pour vocation d’encourager l’innovation culturelle et les capacités d’agir des jeunes artistes tunisiens.

Pour cette année il annonce un prix d’art contemporain qui est une sorte de “consécration des parcours d’excellence et qui revalorise la place de l’artiste en lui permettant une visibilité au niveau international.

Il a précisé que cette orientation vers l’art contemporain s’inscrit dans ” la vocation de la Fondation de vouloir renforcer le secteur de l’économie créative et culturelle d’autant plus que le marché de l’art contemporain est en pleine expansion”.

La nouveauté pour cette édition sera d’ouvrir le champ aux artistes afin de réaliser des projets d’art contemporain et s’exprimer librement dans des créations novatrices qui se distinguent par leur aspect prometteur et pertinent.

Pour cette nouvelle édition, la Fondation consacre des prix pour les artistes d’art contemporain de toute la république sachant que des séances de sensibilisation à travers les régions auront lieu durant toute la période prochaine.

Au terme des sélections, il y aura deux lauréats qui auront chacun un prix dont le premier est une dotation de 50 mille dinars alors que le second est doté de 20 mille dinars. Un accompagnement sera également offert à chaque lauréat pour la réalisation d’un catalogue ou d’une exposition.

Le jury présidé par Elizabeth Krief (galeriste) est composé de Shiran Abderrazak (directeur exécutif de la Fondation Rambourg), Selma Feriani (galeriste), Elsa Despiney (historienne d’art), Fatma Kilani (galeriste), Mathieu Lelievre (historien d’art et commissaire d’exposition), Laurent Thierry (Critique d’art, collectionneur et écrivain) et Lucien Zayan (fondateur d’un centre culturel et artistique aux Etats-Unis).

Depuis la création du prix Rambourg en 2015, douze lauréats dans diverses disciplines artistiques se sont distingués durant (2016 et 2018) et ont pu bénéficier de la dotation et de l’accompagnement de la Fondation, selon les besoins de chacun.