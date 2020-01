La Tunisie est visiblement dans le viseur de la Confederazione Italiana Federazioni Autonome, ou Confédération italienne des fédérations autonomes (CIFA). Cette organisation patronale italienne a fait de notre pays l’une de ses cibles durant l’année qui s’achève (2019).

En effet, durant la troisième semaine de décembre 2019, elle y envoyé une mission conduite par Gaspare Ingargiola, dirigeant de l’antenne de la CIFA à Trapani (ville de l’ouest de la Sicile), mais aussi et surtout responsable de l’organisation-mère pour les relations industrielles avec la Tunisie. L’objectif principal de cette mission était l’établissement de relations avec le monde patronal tunisien ; et CIFA a choisi de le faire avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), via Sahby Braham.

C’est avec cet entrepreneur -que la partie italienne présente comme membre de la Chambre syndicale des sociétés de commerce international de l’UTICA- doublé d’un politique –M. Braham s’est présenté comme indépendant à la dernière élection présidentielle, que CIFA a discuté les possibilités de collaboration entre les deux organisations, formalisée dans un protocole d’accord qui devrait être signé en janvier 2020.

A cette occasion, l’organisation patronale italienne a notamment cherché à «vendre» à son partenaire tunisien trois programmes de formation des employés et dirigeants d’entreprises (FonARCom), d’assistance sanitaire intégrée (SanARCom) et de prestations sociales aux travailleurs «afin de créer un contexte organisationnel plus efficient et efficace» au sein de l’entreprise.

Des programmes développés par CIFA avec une autre organisation syndicale italienne –la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)- et qui, d’après une source italienne, ont «été trouvés très intéressants par les partenaires tunisiens».

Cette mission n’est pas la première que mènent CIFA et Gaspare Ingargiola, personnellement en Tunisie. En fait, le responsable de l’antenne de CIFA à Trapani a commencé à s’intéresser à la Tunisie avant de devenir responsable des relations industrielles avec notre pays, mais a redoublé d’efforts dans sa stratégie de conquête depuis qu’il a été nommé à ce poste début mars 2019.

En effet, sa deuxième mission en Tunisie, M. Ingargiola l’a entreprise une dizaine de jours seulement après avoir être devenu le “Monsieur Tunisie de CIFA“. Et il l’a consacrée aux secteurs de l’agriculture et de la pêche en rencontrant Noureddine Ben Ayed, vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) avec lequel il a discuté de l’intensification des rapports et de la collaboration entre les opérateurs tunisiens et de la région de Trapani dans ces deux secteurs.

Mais c’est en sa qualité de premier responsable de CIFA Trapani que Gaspare Ingargiola a effectué sa première mission en Tunisie, en janvier 2019. Et il l’a dédiée exclusivement à la recherche des voies et moyens d’aider les entrepreneurs de Trapani en particulier et italiens en général dans leurs déplacements et séjours en Tunisie. Pour ce faire, il a conclu un protocole d’entente commerciale avec l’hôtel Dar El Jeld Hotel & Spa.

Mais M. Ingargiola ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin. La preuve en est qu’il a déjà implanté une antenne de CIFA en Tunisie.

M.M.