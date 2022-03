Le président du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), Geoffroy Roux de Bézieu,x a été élu président de la toute nouvelle Alliance des patronats francophones, dont l’accord a été signé, mardi 29 mars 2022 à Tunis, pour un mandat de 2 ans.

Intervenant lors d’une conférence de presse, tenue à cette occasion, Geoffroy Roux de Bézieux a souligné que la première réunion officielle de l’alliance a permis de lancer 7 groupes de travail (GT) et d’en approuver les axes pragmatiques à savoir:

les infrastructures et grands projets (GT1),

la libre circulation des biens des services et personnes (GT2),

la transition écologique et RSE (GT3),

la finance, la banque et le capital (GT4),

la facilitation des investissements et co-investissement (GT5),

la formation de la main d’œuvre (GT6),

le numérique(GT7).

“Le prochain rendez-vous majeur de l’Alliance des patronats francophones est prévu les 27 et 28 octobre 2022, à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour la tenue de la deuxième édition de la rencontre des entrepreneurs francophones, qui permettra de présenter les premiers résultats de six mois d’actions”, a-t-il fait savoir.

Les patronats francophones auront, également, l’occasion de se retrouver en novembre 2022 à Djerba lors du 18e sommet de la francophonie, organisé par l’Organisation internationale de la francophonie(OIF) dont le siège est actuellement, à Paris.

Regroupant au total 31 patronats francophones, l’accord de création de l’Alliance des patronats francophones a été signé mardi, 29 mars 2022, par 23 organisations des employeurs. Outre ceux de la Tunisie et de la France, des représentants des patronats de l’Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada (Québec), les Comores, le Congo-B, la Côte d’Ivoire, le Djibouti, la France, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Liban, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la RDC, le Sénégal, le Tchad et le Togo ont fait le déplacement à Tunis.

Sous le slogan ” Prospérer Ensemble “, cette nouvelle instance dont le siège est actuellement, à Paris, conçue par les secteurs privés francophones, sera dotée d’une organisation permanente et aura pour mission d’accélérer les flux d’affaires entre les entreprises francophones. Elle permettra, également, de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membre, d’établir des diagnostics partagés et de porter des propositions communes. Selon le Président du MEDEF, l’alliance des patronats francophones est créée sept mois après la tenue à Paris(France) de la première rencontre des entrepreneurs francophones.

