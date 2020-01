Un accord de prêt de 2 millions d’euros (l’équivalent de 6,5 millions de dinars) a été signé, mercredi 8 janvier 2020 à Tunis, entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Advans Tunisie, filiale du groupe Advans, leader international en microfinance.

“Ces fonds permettront à “Advans Tunisie” d’accroitre son appui financier aux petites et moyennes entreprises(PME)”, a indiqué le directeur général d’Advans Tunisie, Brieuc Cardon, lors de la signature de l’accord à Tunis.

D’après lui, la BERD va apporter, en vertu de cet accord, son assistance technique pour améliorer et renforcer la capacité institutionnelle de gestion du risque de crédit et du risque opérationnel d’Advans Tunisie.

Pour le Chef du Bureau de la BERD Tunisie, Antoine Sallé de Chou, la banque veut, à travers ce financement, soutenir les PME tunisiennes, “surtout que le faible accès aux financements et aux liquidités limite la croissance de plusieurs entreprises privées”.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi, d’après lui, 934 millions d’euros dans 46 projets et a fourni une assistance technique à prés de 1 000 petites et moyennes entreprises.

Le responsable estime que les investissements de la BERD en Tunisie visent à “rendre le pays plus compétitive à travers l’ouverture du marché et le renforcement de la gouvernance”.

“Il s’agit, en outre, de promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes et de renforcer la résilience du secteur financier et d’appuyer la transition du pays vers une économie verte”, a-t-il encore laissé entendre.

ADVANS Tunisie est membre du Groupe ADVANS, un réseau international de microfinance, implanté dans neuf pays, en Afrique et en Asie. En Tunisie , il dispose d’un réseau de 15 agences établies dans plusieurs régions du pays.