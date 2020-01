A partir de ce mois de janvier 2020, le taux de contribution payé par l’agent à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) au titre de la retraite est majoré de 1% en application des dispositions de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

La même loi stipule qu’à partir du 1er janvier 2020, l’âge de la retraite est repoussé de deux ans pour les agents qui atteignent l’âge de la retraite à partir de cette date.

Ainsi, sous réserve des dispositions de quelques articles de cette loi, l’âge de mise à la retraite est fixé à soixante-deux (62) ans.

Par ailleurs, il est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

A noter que le taux de contribution payé par l’employeur au titre de la retraite a été majoré de 2% depuis juin 2019 et l’âge de la retraite a été repoussé d’une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui ont atteint l’âge de la retraite à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Kamel Maddouri, directeur général de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales avait signalé qu’avec l’entrée en vigueur de toutes les dispositions de la loi n°2019-37 en janvier 2020, les revenus de la CNRPS seraient aux alentours de 800 millions de dinars en 2020.

Selon lui, ces revenus seront répartis sur 450 millions de dinars au titre de l’augmentation des taux de contributions de l’Etat et de l’agent public et 350 millions de dinars au titre de l’augmentation de l’âge de la retraite en attendant d’atteindre un peu plus de 1 milliard de dinars en 2021.

D’après Maddouri, si ces réformes n’avaient pas été engagées, les Caisses sociales auraient besoin de 2 milliards de dinars supplémentaires en 2020 et 2,4 milliards de dinars en 2021 pour payer les pensions de retraite. “Nous n’aurons besoin, en 2020, que de 100 millions de dinars supplémentaires”, avait-t-il assuré.