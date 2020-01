Après plusieurs rende-vous manqués, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a finalement présenté la composition de son gouvernement.

Les ministres:

Hédi Gdiri, ministre de la Justice

​​​​​Imed Derouiche, ministre de la Défense nationale

Sofiène Selliti, ministre de l’Intérieur

Khaled Shili, ministre des Affaires étrangères

Abderrahmen Kaachatli, ministre des Finances

Fadhel Abdelkafi, ministre de la planification, du Développement et de la Coopération internationale

Mongi Marzouk, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Bechir Zaafouri, ministre du Commerce

René Trabelsi, ministre du Tourisme

Mustapha Ferjani, ministre de la Santé

Saed Blel, ministre des Affaires sociales

Houcine Ben Said Debache, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Sami Smaoui, ministre des Télécommunications et de l’Economie digitale

Jamel Gamra, ministre du Transport et de la Logistique

Rchid Tabbekh, ministre des Affaires religieuses

Noureddine Selmi, ministre des Affaires locales et de l’Environnement

Kamel Hajem, ministre de l’Education

Slim Choura, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Hassan Chourabi, ministre de l’Agriculture

Raoudha Jabbari Arbi, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial

Abdellatif Missaoui, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières

Fathi Haddaoui, ministre des Affaires culturelles

Tarek Dhieb, ministre de la Jeunesse et des Sports

Nabha Bessrour, ministre de la Femme et de l’Enfance

Chiraz Tlili, ministre de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption

Ali Chebbi, ministre chargé des Affaires économiques

Mohamed Hedi Bchir, ministre chargé du Suivi et de l’Evaluation de la prestation du gouvernement

Lobna Jribi, ministre chargée de la relation avec le Parlement

Les secrétaires d’Etat

Sana Skhiri, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de la diplomatie économique et des Tunisiens à l’étranger

Abdesalem Abassi, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Finances

Noureddine Kaabi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale chargé du Développement et de la Coopération internationale

Faten Belhedi, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargé du commerce intérieur

Mohamed Ammar, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines chargé des énergies renouvelables

Abdelmajid Ben Amara, secrétaire d’Etat auprès ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines des PME

Riadh Dabbou, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnemen

Mohamed Ali ben Abdallah, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques.

Maha Issaoui, secrétaire d’Etat à la Santé

Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales : Mohamed Ben Mahmoud Chiha

Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse : Fathi Bayar

Secrétaire d’Etat chargée des Sports : Sihem Ayadi

Secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat : Najet Nefzi

Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et la recherche scientifique: Kaouthar Saïd