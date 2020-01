Les valeurs TPR, MAGASIN GENERAL et MONOPRIX vont quitter l’indice TUNINDEX20, et les valeurs ATB, EURO-CYCLES et UNIMED vont l’intégrer à partir du 2 janvier 2020, selon le site de la BVMT.

Le Comité des Indices Boursiers, réuni le 30 décembre 2019, à Tunis, a décidé de mettre à jour, à compter de cette date, l’échantillon de l’indice TUNINDEX20 ainsi que les flottants et les facteurs de plafonnement.

Ainsi, l’échantillon de l’indice TUNINDEX20, qui représente la performance des 20 plus grandes valeurs les plus liquides cotées sur les marchés des titres de capital de la Bourse de Tunis, sera composé pour l’année 2020 des valeurs suivantes : SFBT, BIAT, BNA, ATTIJARI BANK, UIB, SAH, ATB, BH BANK, POULINA GP HOLDING, STB, ONE TECH HOLDING, CARTHAGE CEMENT, SOTIPAPIER, STAR, TELNET HOLDING, EURO-CYCLES, ICF, BT, SOTUVER et UNIMED.