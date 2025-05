L’indice de référence de la Bourse de Tunis, TUNINDEX, a enregistré une hausse de 10,25% à la clôture du premier trimestre 2025 contre un rendement de 1,95% pour la même période de l’année 2024.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, une hausse de 11,72% contre une progression de 3,76% durant la même période de l’année 2024, d’après les indicateurs d’activité des sociétés cotées publiés, mardi, par la Bourse de Tunis.

Dix des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2025. Les meilleures performances reviennent à l’indice «Produits Ménagers et de Soins Personnels» avec 16,69% et à l’indice «Matériaux de Base» avec 15,28%. En revanche, 2 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’Indice «Bâtiment et Matériaux de Construction» a connu la plus forte baisse (-2,55%) suivi par l’indice “Industries” ( -1,09%).