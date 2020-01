Les filières des industries aéronautiques et des composants automobiles se sont distinguées, en 2019, par d’importants investissements.

Au rayon de l’aéronautique, mention spéciale pour la Corse Composites Aéronautiques (CCA), société offshore spécialisée dans le développement de pièces complexes en matériaux composites destinés à l’aéronautique. Cette société a investi, pour l’extension à Enfidha, quelque 160 millions d’euros.

D’après le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, «il y a une quinzaine d’années, la filière aéronautique était embryonnaire. Aujourd’hui, elle compte 17 000 emplois, environ 80 entreprises, des exportations annuelles de plus de 10 millions de dinars…».

Dans le domaine des industries des composants automobiles, c’est le groupe offshore allemand Leoni Tunisie, fournisseur mondial de câbles, fibres optiques, systèmes de câblage et d’applications dans l’industrie automobile et d’autres industries qui a émergé.

Leoni Tunisie, qui a remporté en 2019 le premier prix du “Tunisia investment Forum“, en tant que premier investisseur de l’année, a réalisé, au cours de cet exercice, le plus grand volume d’investissements dans le pays en 2019, avec un projet dans le domaine des réseaux de quatrième génération (4G), d’un coût de 50 millions d’euros sur 4 ans.

Ce projet prévoit la création de 5 mille emplois, dont 1 000 ont déjà été réalisés. Ainsi, la première partie du projet, située dans le site de Menzel Hayet à Monastir, est actuellement en phase de production, et une autre a été réalisée à Sousse, à Sidi Bouali.

Le deuxième investissement significatif est à l’actif de Sumitomo Electric System Tunisia, filiale du géant japonais Sumitomo Electric System Europ, spécialisée dans le câblage électrique et les composants électroniques, destinés aux plus grands constructeurs automobiles internationaux.

L’investissement mobilisé s’élève à de 67,6 MDT devrait créer 5 mille nouveaux emplois, dont 20% au profit des cadres du gouvernorat de Monastir et des autres gouvernorats.

Les travaux de construction seront réalisés sur deux phases. L’entrée en production de la première phase est prévue pour la fin de l’année 2020. Elle permettra la création de 2 000 nouveaux postes d’emploi. Cette première partie de l’unité sera bâtie sur une superficie de 18,4 ha, mobilisant une enveloppe de 46 MDT.

La deuxième phase du projet sera réalisée durant la période 2024-2025, avec un coût estimé à 21 MDT, avec à la clé la création de 3 000 nouveaux emplois.

A signaler également la performance de l’entreprise japonaise Yazaki, 3ème prix du “Tunisia investment Forum “, pour son investissement inclusif. Elle dispose de deux unités, une à Gafsa et l’autre à Bizerte, et possède un programme d’extension en cours à Bizerte (faisceaux de câbles), qui prévoit la création de 2000 emplois. Yazaki compte créer de nouvelles unités et élargir des activités à d’autres régions.

ABS