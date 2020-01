Trois réalisations, l’entrée en production du gisement gazier Nawara, la reconduite de la redevance prélevée par la Tunisie sur le passage du gazoduc qui achemine le gaz algérien vers l’Italie et le lancement des travaux d’alimentation du nord-ouest en gaz naturel sont les principales performances gazières accomplies en 2019.

Le gisement gazier Nawara entrera en production au plus tard fin décembre 2019. D’après le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Fériani, ce mégaprojet va produire 17 millions de m3 de gaz par jour, soit une augmentation de 50% de la production de gaz nationale, et fournir, annuellement, une production nationale estimée, en valeur, annuellement à 500 millions de dollars, soit près de 1,400 milliard de dinars, ce qui pourrait rapporter 1% de croissance. Ce champ gazier va également générer une réduction des importations de gaz de 3%, du déficit énergétique (-20%) et du déficit commercial (-7%), toujours selon le ministre.

Ainsi, sur les 2,7% de croissance prévus par le projet du budget économique pour 2020, probablement 1,5% proviendront du gaz naturel.

Le deuxième projet consiste en la reconduite, au terme d’âpres négociations menées au mois de septembre dernier avec le groupe italien ENI, de l’accord sur la redevance prélevée par la Tunisie sur le passage sur son territoire du gazoduc qui achemine le gaz algérien vers l’Italie. Cette redevance est estimée annuellement à plus de 550 MDT, soit 0,5% de croissance, selon le ministre de l’Industrie.

Le troisième projet consiste en le lancement, au cours de l’exercice 2019, des travaux d’alimentation du nord-ouest en gaz naturel. Il s’agit d’une bonne nouvelle en ce sens où l’alimentation de cette région en gaz naturel va améliorer non seulement la qualité de vie de ses habitants mais encourager des entreprises à s’y implanter et à créer des emplois.

Quelque 19 communes du nord-ouest sont concernées. Pour le gouvernorat de Béja, il s’agit de Medjez El Bab, Goubellat, Testour, Teboursouk, Maagoula et Nefza ; pour celui de Jendouba, il s’agit de Bousalem, Ain Draham, Tabarka et Babouche ; les municipalités retenues pour le gouvernorat du Kef sont Dahmani et El Ksour ; enfin, Bouarada, Gaafour, El Krib et El Aroussa ont été retenues pour le gouvernorat de Siliana.

ABS