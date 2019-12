Environ 11 millions de dinars ont été versés aux entrepreneurs chargés de la réalisation du projet de construction de passages supérieurs sur la route périphérique de Bourguiba, Km 4 à Sfax, selon Anis Oueslati, gouverneur de la région, cité par la TAP.

Cette décision illustre l’engagement de l’Etat à parachever ce mégaprojet doté d’une enveloppe de 165 millions de dinars, souligne-t-il.

Les entrepreneurs chargés de la réalisation des 4 tranches du projet qui concerne huit routes périphériques (Teniour, Caïd Mhamed, Gremda, Lafrane, El-Aïn, Manzel Chaker, L’aéroport, Mahdia) avaient manifesté leur mécontentement du retard de versement de leurs dus. Certains ont même menacé d’arrêter les travaux.

Le règlement de la situation a été rendu possible grâce à l’unification des efforts de plusieurs parties et des institutions de l’Etat, sur le plan régional et central, notamment le ministère de l’équipement, le ministère des Finances, la présidence du gouvernement et le gouvernorat de Sfax, indique le gouverneur.

Une réunion sera organisée, dans les prochains jours, pour suivre l’avancement du projet.

Le parachèvement des deux premières tranches est prévu, au cours du premier trimestre de 2020.

Pour rappel, ce projet est financé, dans le cadre du budget de l’Etat et d’un prêt de la Banque européenne d’investissement.

Il devra réduire l’encombrement de la circulation.