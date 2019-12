Une convention a été signée lundi 30 décembre à Tunis entre le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors et le Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR) portant sur l’amélioration des prestations fournies aux réfugiés et aux demandeurs d’asile en Tunisie.

En vertu de cette convention, signée par la ministre de la Femme, Néziha Labidi, et le président du CTR, Mustapha Jammali, les différents intervenants dans ce domaine seront sensibilisés à l’importance d’assister les réfugiés et les demandeurs d’asile pour leur garantir une vie digne en Tunisie outre le développement du partenariat dans les différents domaines d’intérêt commun entre les structures centrales et régionales du ministère et du CTR.

Il a également été convenu de faire bénéficier les cadres du ministère aux différents programmes de formation relatifs à la question des réfugiés.