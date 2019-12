Une équipe de l’Institut National du Patrimoine (INP), dirigée par l’archéologue et chercheur Fathi Bahr, poursuit des fouilles archéologiques autour de “Ksar Essayda” à Monastir.

Fathi Bahri a déclaré à la correspondante de l’agence TAP que “les fouilles, entamées en début de semaine, sont actuellement concentrées sur l’angle extérieur de la forteresse militaire aux tours octogonales pour retrouver les traces de la mosquée aghlabide”.

Au sujet de la datation des objets de poterie trouvés, Fathi Bahri précise qu’ils remontent aux dynasties Fatimide et Ziride, à l’exception de deux fragments de poterie aghlabides.

Il a également relevé la présence d’un fragment de céramique en lustre métallique datant de la Dynastie Fatimide, qu’il a qualifié d’objet de luxe qui était largement répandu en cette période de règne des Fatimides et qu’on trouve sur la façade de la mosquée de Okba Ibn Nafaa à Kairouan.

Les chercheurs ont également relevé les traces d’un bâtiment de l’époque aghlabide en plus d’un puits et d’un réservoir d’eau de la même époque, trouvés sur la partie nord-ouest du site. Les fouilles se poursuivent, les estimations indiquant une possible présence d’autres constructions aghlabides et fatimides proches du lieu de la mosquée aghlabide.

Selon Fathi Bahri, “les fouilles ont révélées que le mur de la forteresse érigé à l’époque fatimide, a été construit sur le mihrab alors que les restes de constructions trouvées contiennent de la poterie datant du milieu du 4ème siècle de l’hégire, correspondant au milieu du 10ème siècle”.

Les fouilles à l’intérieur de la forteresse militaire ont précédemment révélé les traces d’un quartier artisanal de fabrication de bijoux en verre ainsi que de la poterie. Selon les éléments révélés, cette forteresse construite sur le site qui abritait la mosquée aghlabide avait été transformée en un quartier artisanal.

“Ksar Essayda” à Monastir comprend des éléments datant de plusieurs époques et les fouilles actuelles révèlent de nouvelles données autour de l’histoire de la ville de Monastir.