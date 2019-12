Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 23 au 27 décembre 2019, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs :

SIAME : La société SIAME informe ses actionnaires, que son nouveau compteur d’énergie intelligent Monophasé ME100-SM, développé intégralement par des compétences 100% Tunisiennes, vient de passer avec succès les tests de certification auprès du Laboratoire Application Numérique ” LAN ” en France.

Cette réussite est le fruit d’un partenariat technologique avec le fabricant Américain de composant électronique “Chipset” Adesto. Elle hissera la SIAME au rang des acteurs de référence dans le domaine du comptage d’énergie dans le monde, enrichira de manière significative son portefeuille de produits et la positionnerait comme un acteur incontournable dans la région Moyen orient – Afrique.

Il convient de signaler à juste titre, que la SIAME est l’unique société Africaine et Arabe à avoir décroché cette certification G3-PLC et intègre ainsi, le club des grands fabricants et fournisseurs de compteurs intelligents, opérant dans le domaine du “Smart Metering” et figurant dans le TOP 100 des sociétés membres de l’Alliance G3 – PLC. Avec cette réussite, la SIAME continuera de renforcer ses capacités dans le domaine du comptage d’énergie et étendra son activité dans le domaine du comptage de gaz. D’ailleurs, la SIAME vient de gagner le premier lot de l’Appel d’Offres International lancé par la STEG, pour la fourniture de 100 000 Compteurs de Gaz à parois déformables du type G4.

Land’Or : La société Land’Or annonce que l’augmentation en numéraire du capital social, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre 2019 et réservée au fonds d’investissement Maghreb Private Equity Fund géré par AfricInvest, a été réalisée par l’émission de 1 818 182 actions nouvelles au prix de 8,250 dinars, soit 1 dinar de nominal et 7,250 dinars de prime d’émission.

Euro-Cycles : La société Euro-Cycles tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 7 janvier 2020 à partir de 15H30 à son siège social (à Kalaa Kebira à Sousse) pour procéder notamment à la nomination de deux administrateurs indépendants.