L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a approuvé 3 381 opérations d’investissement d’une valeur de 520 millions de dinars, durant les onze premiers mois de l’année 2019, contre 4 603 opérations d’investissement d’une valeur de 559,3 MDT au cours de la même période de l’année dernière.

Les investissements agricoles enregistrent ainsi une diminution de 26,5% en termes de nombre et de 6,9% en termes de valeur, selon des données publiées, mercredi 25 décembre, sur le site de l’APIA.

Ces investissements approuvés bénéficieront de primes d’une valeur de 158,4 MDT, soit 30,4% de l’investissement approuvé, à l’heure où la plupart des indicateurs sont au rouge.

Les investissements approuvés permettront la création de 4 551 emplois permanents, dont 307 dédiés aux diplômés de l’enseignement supérieur.

Les prêts immobiliers approuvés sont passés de 105, en novembre 2018, à 79 prêts en novembre 2019, soit une baisse de 24,8%.

En termes de valeur, les prêts immobiliers ont enregistré une baisse de 24,7%, passant de 10,7 millions de dinars en 2018 à 9 millions de dinars en novembre 2019.

Au cours des onze premiers mois de 2019, 7175 opérations d’investissement d’une valeur de 1,262 milliard de dinars ont été déclarées en plus de deux opérations d’importance nationale déclarées auprès de l’instance tunisienne de l’investissement (TIA), d’où un volume total déclaré de 1,437 milliard de dinars contre 7 881 opérations d’une valeur de 1,352 milliard de dinars au cours de la même période en 2018.

Six opérations d’investissement à participation étrangère avaient été approuvées, notamment deux opérations dans la production d’huile d’olive et de figues de barbarie biologiques et l’installation d’une unité intégrée pour le conditionnement et la transformation de la viande.

Ces investissements devraient continuer à augmenter avec la déclaration de 9 opérations importantes liées à l’arboriculture, à la production de lait et la fabrication du fromage.