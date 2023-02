La Commission régionale d’octroi d’avantages à Bizerte, réunie récemment en session inaugurale au titre de l’année 2023 au siège de la délégation au développement agricole, a approuvé 86 dossiers d’investissement agricole pour un montant total de 8,456 millions de dinars (MDT).

Le délégué régional au développement agricole à Bizerte, Habib Mrabet, a indiqué que les dossiers d’investissement approuvés se répartissent entre 38 dossiers pour les petits agriculteurs et marins pêcheurs de catégorie “A” (352 000 dinars et une allocution de 115 000 dinars) et 48 dossiers pour les agriculteurs et marins pêcheurs de la catégorie “B” (8,104 MDT et une allocution de 1,890 MDT).

Par ailleurs, Mrabet affirme que le financement de la campagne agricole des grandes cultures 2022/2023 a démarré dans de bonnes conditions, faisant savoir que les fonds mobilisés à cet effet s’élèvent à environ 13,72 MDT, soit une augmentation de 19,3% par rapport à la saison précédente.