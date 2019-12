Le président de la République, Kais Saied a reçu, mardi 24 décembre, au Palais de Carthage, le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahm Al-Selmi, qui a déclaré avoir donné au chef de l’Etat un aperçu sur les questions examinées actuellement par le Parlement dont, au premier plan, la cause palestinienne et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans les sociétés arabes.

Accompagné d’une délégation de haut niveau, Al-Selmi a indiqué que l’entretien a permis d’évoquer les questions étudiées par le Parlement arabe dont la promotion des législations arabes visant à renforcer la complémentarité économique arabe, notamment en ce qui concerne le transport, le commerce bilatéral et les investissements.

Selon un communiqué de la présidence de la République, un document sur le développement de l’enseignement dans le monde arabe a été au centre de la réunion.

Le président du Parlement arabe a indiqué, à ce propos, que les ministres de l’Education seront invités à débattre de son contenu.

Il a aussi donné un aperçu au chef de l’Etat sur l’action du Parlement arabe dans le domaine humanitaire et la protection des sites archéologiques, particulièrement dans les pays en situation de conflit.

La réunion a été l’occasion de remettre au chef de l’Etat l’écusson du Parlement arabe et de saluer ses positions de soutien aux questions arabes, ajoute la même source.

L’entretien s’est déroulé en présence de la première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple, Samira Chaouachi.