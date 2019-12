Un accord de partenariat a été signé mardi 24 décembre entre le ministère de l’Education et l’Instance nationale d’accès à l’information, au Centre national de formation et de développement des compétences.

Ledit accord vise à mettre en place un cadre de coopération bilatérale entre les deux parties basé sur des programmes communs et des plans d’action annuels et améliorer l’ouverture du ministère sur son environnement, renforcer les principes de transparence et de responsabilité au niveau de ses structures, et développer les capacités de ses employés dans le domaine de l’accès à l’information.

L’accord prévoit l’élaboration de programmes de sensibilisation sur le droit d’accès à l’information. Ces programmes contribueront à établir la culture d’accès à l’information et à la consacrer auprès des enseignants, des élèves, des cadres et du personnel du ministère dans divers espaces éducatifs.

Des programmes de formation et des guides seront également élaborés dans le domaine du droit d’accès à l’information. L’accord prévoit notamment le développement d’une vision commune pour inclure le droit d’accès à l’information dans les programmes officiels des différentes niveaux scolaires, en tant que droit constitutionnel afin de préparer les citoyens à une participation active et responsable à la vie publique.

L’accord vise aussi à développer la mise en place des clubs éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires et à les encourager à adopter des projets liés au droit d’accès à l’information et à la diffusion de la culture de transparence et de responsabilité.

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, estime que l’édification de la démocratie et d’un système éducatif transparent ne peut se fonder que sur un accès libre et inconditionnel à l’information dans le cadre de la loi.

Pour sa part, le directeur général de la cellule centrale relevant du ministère de l’Education, Ahmed Sabri, a souligné l’importance de cet accord, qui permettra de consacrer de nouveaux principes et de diffuser la culture de l’accès à l’information au niveau des structures centrales et régionales du ministère de l’Education. “Il permettra aussi la formation des enfants à travers la simplification du concept d’accès à l’information et de ses mécanismes d’application”, a-t-il relevé.

Adnan Lassoued, vice-président de l’instance d’accès à l’information, a indiqué que la loi n°22 de 2016 relative au droit d’accès à l’information consacre un droit constitutionnel pour chaque citoyen pour accéder à l’information.

Il a ajouté que cette loi s'applique à tous les organes de l'Etat, à la Présidence de la République à la Présidence du gouvernement et au parlement ainsi qu'à tous les ministères et composantes de la société civile afin d'atteindre un ensemble d'objectifs permettant d'assurer la sauvegarde de l'argent public et garantir davantage de transparence.