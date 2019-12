Les membres du Parlement de l’enfant ont adopté à l’unanimité, lors de la clôture de la deuxième session ordinaire pour l’année 2019, tenue lundi 23 décembre, les documents directifs relatifs à la promotion du secteur de l’enfance élaborés par les présidents des cinq commissions parlementaires permanentes.

La séance de clôture a été tenue au siège annexe de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo sous la thématique: “soutenir le Parlement de l’enfant pour renforcer la protection des droits des enfants”.

Le président de la Commission des législations et des droits parlementaire, Malek Yarmani du gouvernorat de Nabeul, a appelé, lors de la clôture de cette session qui a débuté samedi dernier à Hammamet, l’ARP à impliquer des représentants du Parlement de l’enfant lors de l’examen des projets de loi relatifs au secteur de l’enfance, appelant à la révision du code de la protection de l’enfant afin de l’adapter à la Constitution de 2014 et d’inclure des articles au code des collectivités locales stipulant la création de conseils municipaux pour les enfants.

La présidente de la Commission de l’éducation, de la culture et des médias, Hadil Laabidi du gouvernorat de Sidi Bouzid, a, quant à elle, appelé les médias à produire des émissions qui répondent aux besoins, aux intérêts et aux préoccupations des enfants et qui soient conformes aux exigences de l’époque tout en veillant au respect des règles éthiques régissant ce secteur.

Elle a, dans ce contexte, appelé au recrutement d’animateurs spécialisés dans le domaine de l’enfance et de l’animation éducative et sociale dans les écoles primaires et secondaires.

Arij Manai, présidente de la Commission de la protection de l’enfant, du gouvernorat du Kef, a proposé de intensifier le contrôle en milieu scolaire et ses environs en tant que mesure préventive pour réduire la propagation des stupéfiants et de réviser les législations qui incriminent l’usage des drogues.

Elle a, en outre, appelé à la création de clubs d’éducation sanitaire dans les établissements scolaires, à l’aménagement des espaces pour l’enfant et la famille et à activer les cellules d’écoute dans tous les établissements scolaires.

Samira Chaouachi, première vice-président de l’ARP, a souligné l’importance des recommandations proposées par les cinq commissions parlementaires du Parlement de l’enfant, appelant à les adopter et à les activer afin de protéger les enfants en Tunisie contre toutes les menaces à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires ainsi qu’au sein de la famille.

Pour sa part, la directrice générale de l’Observatoire des droits de l’enfant, Hajar Cherif, a indiqué que l’Observatoire avait assuré aux enfants parlementaires des sessions de formation afin de les aider à préparer les documents directifs des cinq commissions, soulignant la nécessité de mettre en œuvre les recommandations qui y figurent et qui visent à renforcer le secteur de l’enfance en intégrant l’approche des droits de l’enfant dans les textes législatifs ainsi que dans les programmes et plans nationaux.

Il est à noter que les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement de l’enfant pour l’année 2019, ont débuté samedi dernier et se sont poursuivis pendant 3 jours avec la participation de plus de 100 enfants âgés de 12 à 16 ans.

Le Parlement de l’enfant compte plus de 100 enfants qui ont été élus en janvier pour le mandat 2019-2020, avec une moyenne de 5 enfants par gouvernorat. Les élections ont eu lieu au niveau des classes, puis au niveau des écoles secondaire et enfin au niveau régional. Elles se sont déroulées en coordination avec le ministère de l’Education, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et certaines associations.